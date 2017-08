© dpa

FDP-Chef Christian Lindner hat den Kampf ums Kanzleramt schon sieben Wochen vor der Bundestagswahl für entschieden erklärt. «Das Rennen um Platz eins ist gelaufen, (CDU-Chefin) Angela Merkel wird Bundeskanzlerin bleiben», sagte Lindner der «Bild am Sonntag». SPD-Kanzlerkandidat «Martin Schulz hält nur noch die Kulisse der Zuversicht aufrecht», könne den in allen Umfragen ausgewiesenen Rückstand aber nicht mehr aufholen. Gewählt wird am 24. September, Merkel ist seit 2005 im Amt.

«Die spannende Entscheidung ist der Platz drei. Daran zeigt sich, welche Botschaft von der Bundestagswahl ausgeht», sagte Lindner der Zeitung. Im Wahlkampf will der FDP-Spitzenkandidat besonders die Grünen attackieren. «Für die Grünen sind alle, die ihre Meinungen nicht teilen, dumm, von gestern oder böse. Diese Überheblichkeit ist nicht nur nervtötend, sondern auch eine Gefahr für den Wohlstand, wenn Technologien zum Feindbild gemacht werden.»

Lindner führt auch den größten FDP-Landesverband in Nordrhein-Westfalen und steht an der Spitze der Fraktion im Düsseldorfer Landtag.

SPD so schwach wie zuletzt vor sechs Monaten

Angesichts aktueller Umfragewerte könnte der FDP-Chef mit seiner These nicht ganz Unrecht haben. Erstmals seit Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz steht die SPD im «Sonntagstrend» wieder so schwach da wie damals. Die Sozialdemokraten fielen in der Wählergunst um einen Punkt auf 23 Prozent - so wenig wie zuletzt Ende Januar, als Parteichef Sigmar Gabriel seinen Kandidaturverzicht zugunsten von Schulz verkündet hatte. Die Union liegt in der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der «Bild am Sonntag» weiter bei 38 Prozent. Drittstärkste Kraft ist die Linke mit 10 Prozent (plus 1) vor der AfD, die einen Zähler verliert und nur noch auf 8 Prozent kommt - genau wie Grüne und FDP (jeweils unverändert).