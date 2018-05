Der ehemalige SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat im Rückblick schwere Fehler eingeräumt, sieht sich aber zugleich als Sündenbock seiner Partei. "Ich habe dumme Fehler gemacht und mich damit auch meinen Gegnern ausgeliefert", sagte Schulz dem "Spiegel"-Autor Markus Feldenkirchen. "Ich habe das falsch eingeschätzt mit dieser Glaubwürdigkeitslücke. Komplett falsch eingeschätzt."

Schulz hatte nach der Bundestagswahl erklärt, dass er nicht in eine Regierung von Angela Merkel (CDU) eintreten würde, nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD aber ankündigt, er wolle als SPD-Chef zurücktreten und Außenminister werden. Nach massiver Kritik aus der Partei sah er sich schließlich gezwungen, auch auf das Auswärtige Amt zu verzichten.

"Ich war ein glückloser Parteiführer"

Als Wendepunkt sieht Schulz die Entscheidung der SPD, nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen doch mit der Union über eine Regierung zu verhandeln. "Da hätte ich zurücktreten müssen. Zu dem Zeitpunkt hätte ich gehen müssen", sagte der 62-Jährige. Er habe den Schwenk zunächst nicht gewollt. Aber er habe damals gedacht, wenn der Bundespräsident ihn zu sich zitiere, könne er nicht Nein sagen oder zurücktreten. Seine Disziplin sei ihm zum Verhängnis geworden.

"Ich war ein glückloser Parteiführer", sagte Schulz im Rückblick. "Ich glaube, ich bin nicht politisch gescheitert, aber sicher teilweise an den Strukturen der Partei zerschellt." Die SPD könne gnadenlos sein. "Ich bin der ideale Sündenbock für alles, was die Partei seit Jahren falsch gemacht hat."

Aus dem Satz, dass er nicht in eine Regierung von Merkel eintreten würde, habe man ihm einen Strick gedreht. Dabei sei dieser Satz direkt nach der Bundestagswahl und damit zu einem Zeitpunkt gefallen, als die ganze Partei gegen einen Eintritt in die Regierung gewesen sei. "Jetzt geht die ganze Partei in die Regierung, nur der Parteichef darf es nicht."

Bruch mit Gabriel

Seine Freundschaft zu Sigmar Gabriel war spätestens mit Schulz' Entscheidung, ins Auswärtige Amt zu wechseln, endgültig zerbrochen. Als Schulz dem amtierenden Außenminister seinen Entschluss am 7. Februar mitteilte, kam es dem Bericht zufolge zu einem heftigen Schlagabtausch. Nach dem Gespräch schickte Gabriel Schulz demnach diese SMS: "Es bleibt dabei, Du willst mich für Deine Zukunft opfern." Heute sitzen beide als einfache Abgeordnete im Bundestag.

Die Aussagen stammen aus einem Vorabdruck des Buches «Die Schulz»-Story, über den der «Spiegel» in seiner neuesten Ausgabe berichtet. «Spiegel»-Autor Feldenkirchen hatte Schulz während des Wahlkampfes monatelang begleitet, nun schreibt er die Geschichte fort. Er schildert den SPD-Chef kurz vor seinem Rücktritt als zutiefst erschöpften Mann. «Gott bin ich müde. So unfassbar müde», sagte der 62-Jährige da. «Ob ich jemals wieder fit werde, weiß ich nicht. Ich glaube, ich brauche ein halbes Jahr, um wieder zu Kräften zu kommen.»