Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die internationale Gemeinschaft zu einem leidenschaftlichen Einsatz für Demokratie und Werte aufgerufen. Freiheit, Demokratie, Frieden und Wohlstand seien nicht selbstverständlich, rief Merkel am Donnerstagabend unter dem Beifall von rund 20 000 Absolventen, Angehörigen und Professoren in einer ungewöhnlich emotionalen Rede an der US-Eliteuniversität Harvard.

"Nichts ist selbstverständlich", warnte Merkel. "Aber wenn wir die Mauern, die uns einengen, einreißen, wenn wir ins Offene gehen und Neuanfänge wagen, dann ist alles möglich."

"Können alles schaffen"

"Mauern können einstürzen", Diktaturen verschwinden, die Erderwärmung könne gestoppt, der Hunger besiegt und Krankheiten könnten ausgerottet werden, rief Merkel den Absolventen zu. Menschen und vor allem Mädchen müsse Zugang zu Bildung verschafft werden, man könne die Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpfen - "das alles können wir schaffen". Die Kanzlerin betonte: "Fragen wir nicht zuerst, was nicht geht, sondern was möglich ist."