Kanzlerin Angela Merkel hat beim CDU-Parteitag ihre umstrittene Äußerung "Wir schaffen das" zur Flüchtlingskrise verteidigt. "Ich kann das sagen, weil es zur Identität unseres Landes gehört, Größtes zu leisten", sagte Merkel am Montag beim CDU-Parteitag in Karlsruhe. Es sei richtig gewesen, im Spätsommer tausenden Flüchtlingen aus Ungarn die Einreise zu ermöglichen. "Dies war nicht mehr und nicht weniger als ein humanitärer Imperativ."

In Deutschland sei nach dem Zweiten Weltkrieg aus Trümmern ein Land des Wirtschaftswunders geschaffen worden. Zudem sei es gelungen, nach der deutschen Teilung "ein in der Welt hochgeachtetes Land in Einigkeit und Freiheit zu vereinen". Es mache den Wesenskern der CDU aus, "dass wir bereit sind, zu zeigen, was in uns steckt".

"Blühende Landschaften"

Sie verwies auf Altkanzler Helmut Kohl (CDU), der den Ostdeutschen einst "blühende Landschaften" versprochen hatte. Kohl habe Recht behalten. "Im 25. Jahr der Deutschen Einheit können wir sagen, wir haben blühende Landschaften", sagte die CDU-Vorsitzende.

Merkel betonte, die Flüchtlingskrise stelle die EU auf den Prüfstand. "Wir möchten, dass Europa diese Bewährungsprobe besteht."