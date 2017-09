© dpa

US-Gesundheitsminister Tom Price ist nach scharfer Kritik an seinen teuren Dienstflügen in Privatjets zurückgetreten. Price habe am Freitag seinen Rücktritt eingereicht, Präsident Donald Trump habe ihn angenommen, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. In Trumps Team in Weißen Haus hatte es bereits einige hochkarätige Wechsel gegeben, doch Price ist der erste Minister, der zurücktritt.

Das Magazin «Politico» hatte aufgedeckt, dass Price auf Kosten der Steuerzahler mehrfach Flugzeuge gechartert hatte. Nachdem das bekannt geworden war, bot er an, fast 52 000 Dollar aus eigener Tasche zurückzahlen. Schätzungen zufolge kosteten seine Flüge allerdings mehrere hunderttausend Dollar.