Newstime vom 7. Februar 2019

Mission Impossible: May schon wieder in Brüssel, doch neue Brexit-Verhandlungen gibt es nicht +++ Homeoffice für alle? SPD will es Arbeitnehmern ermöglichen +++ Alptraum In der U-Bahn: Schüler wird eingeklemmt und mitgeschleift.

