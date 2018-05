Im Zentrum Londons hat es nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag einen schweren Zwischenfall an der U-Bahnstation Oxford Circus gegeben. Scotland Yard rief Menschen auf, Gebäude aufzusuchen oder das Areal zu meiden. Augenzeugen berichteten, dass sie Schüsse gehört hätten.

Was ist los?

«Die Lage ist total unübersichtlich», sagte ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur, der sich in einem nahegelegenen Restaurant versteckte. «Niemand weiß hier, was los ist. Eben sind alle Menschen in die eine Richtung geflüchtet, jetzt rennen Dutzende in die andere Richtung.»

Die U-Bahn-Stationen Oxford Station und Bond Street wurden geschlossen. Die Züge hielten dort nicht mehr an.