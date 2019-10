NEWSTIME

Newstime vom 19. Oktober 2019

Niederlage für Johnson: Parlament vertagt Votum über Brexit-Deal. Premierminister will keinen Aufschub beantragen. In mehreren deutschen Städten: Über 20.000 Teilnehmer bei Protesten gegen Krieg in Nordsyrien. Schwere Ausschreitungen in Barcelona.

8:42 min