Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry sieht die Wähler durch den Richtungsstreit in ihrer Partei verunsichert. Mit Blick auf heftig kritisierte Aussagen wie die von Spitzenkandidat Alexander Gauland über Stolz auf die Wehrmacht sagte sie der "Leipziger Volkszeitung": "Ich verstehe, wenn die Wähler entsetzt sind."

Gauland hatte letzte Woche gesagt, Deutschland könne Stolz auf die Leistungen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg sein. Parteiübergreifend erntete der 76-Jährige dafür massive Kritik. SPD und Grüne werteten seine Äußerungen als weiteren Beleg für rechtsextreme Tendenzen in der AfD.

Harter Kern stempelt Kritik ohnehin als "Fake News" ab

Die parteiinternen Konflikte würden nicht spurlos an der AfD und den Menschen vorübergehen, sagte Petry weiter: "Wenn nicht klar ist, wohin die Partei steuert, verunsichert das die Wähler."

Die AfD-Stammklientel lasse sich zwar nicht beirren, weil sie sich in den letzen Jahren an solche Auseinandersetzungen gewöhnt habe, erklärte Petry. "Es ist aber auch zu erleben, dass sich gerade viele bürgerliche Wähler abwenden. Das liegt auch an den Schlagzeilen, wie sie in jüngster Zeit produziert werden, und bei denen man sich jedes Mal fragt, ob sie tatsächlich wahr und damit ein Skandal sind."