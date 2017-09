© dpa

Die dänische Integrationsministerin Inger Støjberg hat mit dem Posten des Screenshots einer Mohammed-Karikatur für Aufsehen gesorgt. Sie reagierte damit auf die Entscheidung eines Museums in Viborg, aus Sicherheitsgründen die von vielen Muslimen abgelehnten Karikaturen ihres Propheten nicht in einer Ausstellung über Blasphemie zu zeigen. Die Zeichnungen erschienen 2005 in der Zeitung «Jyllands Posten» und lösten Proteste in vielen muslimischen Ländern aus.

Støjberg veröffentlichte ein Foto von einem iPad mit einer der Mohammed-Karikaturen im Hintergrund. Diese zeigt den Propheten mit einem wie eine Bombe geformten Turban mit einer brennenden Lunte. Auf Facebook schrieb sie dazu, Dänemark sei ein freies Land, in dem Meinungen hinterfragt und diskutiert würden. «Wir sollten stolz auf die Mohammed-Karikaturen sein», fügte sie hinzu.

In der Viborger Blasphemieausstellung gezeigt werden unter anderem das Foto eines Kruzifixes, das in einem angeblich mit Urin gefüllten Glasbehälter versenkt wurde, eine mit Exkrementen gefüllte Blechbüchse des italienischen Künstlers Piero Manzoni und ein Einmachglas mit Überresten eines Pferdes des Bildhauers Bjørn Nørgaard, der 1970 für einen Skandal sorgte, als er ein Pferd schlachtete. Man wolle zeigen, dass die Debatte über Blasphemie und Meinungsfreiheit weit über Darstellungen Mohammeds hinausgingen, hieß es zur Begründung.