Die katalanische Polizei hat nach dem Anschlag von Barcelona in der Nähe der Stadt einen verdächtigen Mann getötet. Er habe möglicherweise einen Sprengstoffgürtel getragen, teilte die Behörde am Montag per Twitter mit.

Spanische Medien berichteten, dass es sich dabei um Younes Abouyaaquoub, den Hauptverdächtigen des Anschlags, handeln könnte. Eine Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Am Donnerstag war der 22-Jährige mit einen Lieferwagen in eine Menschenmenge an der Las Ramblas gesteuert - dabei kamen 15 Menschen ums Leben. Mehr als 100 Menschen, darunter 13 Deutsche, wurden verletzt. Einige von ihnen schweben noch in Lebensgefahr.