Nahe einem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Potsdam ist am Freitag ein Paket gefunden worden, das einen Spreng- oder Brandsatz enthält. Der betroffene Bereich - darunter der Weihnachtsmarkt und zahlreiche Geschäfte - ist geräumt worden, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. In einem Paket wurde durch Spezialkräfte der Bundespolizei ein «Gefahrenstoff» festgestellt.

Das Paket war am Nachmittag vor einer Apotheke abgestellt worden. Im Inneren sollen sich unter anderem Kabel befinden. Die Polizei hatte bereits vorsorglich einen Bereich um den Fundort abgesperrt. Die Polizei informierte auf Twitter über das Geschehen. Sie rief dazu auf, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten.