© dpa

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat nach seinem Ausschluss von der Präsidentenwahl 2018 zu einem Boykott aufgerufen. Der Blogger und Anti-Korruptions-Aktivist hatte sich am Sonntag bei Versammlungen in 20 Städten als Kandidat aufstellen lassen. Die zentrale Wahlkommission in Moskau beschloss aber schon am Montag, ihn abzulehnen, und begründete das mit seiner Vorstrafe.

Präsident Wladimir Putin, der eine vierte Amtszeit anstrebt, ließ sich dagegen am Dienstag von einer Gruppe ausgewählter Anhänger für die Wahl am 18. März 2018 aufstellen. Die Kommunisten nominierten unerwartet den parteilosen Pawel Grudinin, Chef einer erfolgreichen Agrarfirma bei Moskau. Der langjährige Parteichef Gennadi Sjuganow trat nicht wieder an. Anders als Nawalny erhielt die oppositionelle TV-Journalistin Xenia Sobtschak ohne Probleme die Registrierung als Präsidentschaftskandidatin.

Putin stellt wichtigsten Gegner kalt

«Wir erklären einen Wählerstreik», sagte Nawalny in einer Videobotschaft. «Putin ist verängstigt. Er fürchtet Konkurrenz durch mich.» Seine landesweit eingerichteten Wahlkampfstäbe würden nun zur Beobachtung der Abstimmung umfunktioniert, um falsche Angaben bei der Wahlbeteiligung zu verhindern. Er hielt Wahlleiterin Ella Pamfilowa vor, ihre Entscheidung schließe «Millionen Menschen von der Wahl aus».

Nawalnys Boykottaufruf müsse auf Rechtsverstöße überprüft werden, drohte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Die Nichtzulassung des Oppositionellen werde weder an der Legitimität der Wahl noch an der Beteiligung etwas ändern, sagte er der Agentur Interfax zufolge. Putins Bestätigung im Amt gilt zwar als sicher. Nach Einschätzung Moskauer Experten fürchtet der Kreml aber, dass sein neues Mandat bei niedriger Beteiligung wenig überzeugend ausfallen könnte.

Scharfe Kritik nach Ausschluss

Die EU kritisierte den Ausschluss Nawalnys. Dies wecke tiefe Zweifel am politischen Pluralismus in Russland, hieß es in einer Mitteilung. Die als Vorwand genutzte Strafe in einem Betrugsfall sei schon einmal vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kassiert worden.

Deutsche Außenpolitiker reagierten ebenfalls mit Kritik. Die russische Präsidentschaftswahl werde reinen Showcharakter haben, eine Putin-Show werden, sagte der SPD-Politiker Dietmar Nietan der «Welt». «Die Bundesregierung sollte Moskau ohne Schaum vor dem Mund deutlich machen, dass wir von dieser gelenkten Demokratie nichts halten.»

Verantwortung bei Wählern

Die Bundesregierung sollten nach den Worten der Grüne-Politikerin Franziska Brandner darauf pochen, dass die russische Regierung eine unabhängige Wahlbeobachtung durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) zulasse.

Stefan Liebich (Linke) sagte dem Blatt, seine Partei teile die nationalistischen und autoritären Positionen Nawalnys nicht. Aber darüber müssten die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Deshalb sei das Kandidaturverbot ein Fehler.

In einem Wiederholungsprozess hat ein Gericht in der nordrussischen Stadt Kirow die Bewährungsstrafe aber wortgleich erneut verhängt. «Es gibt diese Verurteilung», sagte Pamfilowa. Nawalny solle aufhören, seinen jugendlichen Anhängern vorzumachen, dass er kandidieren dürfe.