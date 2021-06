Schlechtes Zeugnis für den Distanzunterricht

NEWSTIME

Newstime vom 20. Juni 2021

Jubel ohne Maske: Kritik am Verhalten vieler Fussball-Fans. +++ Drama im Wasser: Immer mehr Menschen ertrinken beim Baden in Seen und Flüssen. +++ Nähe nach Corona: Wie begegnen wir uns, wenn die Pandemie vorüber ist?

10 min