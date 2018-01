© dpa

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat sich nach Informationen der «Bild»-Zeitung bei einem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer besorgt über seine politische Zukunft geäußert. «Wenn das schiefgeht, ist meine politische Karriere zu Ende», soll Schulz dem Blatt (Samstag) zufolge am vergangenen Mittwoch bei dem Spitzentreffen von Union und SPD zur Vorbereitung der Sondierungen gesagt haben. CSU-Chef Horst Seehofer habe daraufhin erwidert: «Nicht nur deine.» Ein Sprecher der SPD wollte sich dazu am Samstag auf Anfrage nicht äußern.

An diesem Sonntag beginnen in Berlin die Sondierungen zwischen CDU, CSU und SPD über eine mögliche Neuauflage der großen Koalition. Bis spätestens Freitag soll klar sein, ob die Parteispitzen ihren Gremien Koalitionsverhandlungen empfehlen. Die SPD-Führung braucht für die Aufnahme formeller Gespräche die Zustimmung eines Parteitags, der am 21. Januar in Bonn stattfindet.