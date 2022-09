In der ostukrainischen Stadt Isjum im Gebiet Charkiw ist nach dem Abzug russischer Truppen offenbar ein Massengrab gefunden worden. „Die nötigen prozessualen Handlungen haben dort schon begonnen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer am 15. September verbreiteten Videobotschaft. Zuvor hatten ukrainische Medien von einem Fund von mehr als 440 Leichen in einem Wald berichtet.

Massengrab in Isjum: Suche nach Leichen durch Minen erschwert

Der leitende Ermittler der ukrainischen Polizei in der Region Charkiw sprach gegenüber dem britischen Fernsehsender Sky News von „einem der größten Gräber in den befreiten Städten“. „Wir wissen, dass einige (Anm. d. Red. der in der Grube begrabenen Menschen) erschossen wurden, einige starben durch Artilleriebeschuss oder durch sogenannte Minenexplosionsverletzungen“, so Sergej Bolwinow. „Einige starben bei Luftangriffen.“ Viele Leichen seien den Informationen zufolge noch nicht identifiziert.

Die Identifizierung laufe und es werde weiterhin nach Leichen gesucht. Nach Angaben der ukrainischen Vermisstenbeauftragten Oleh Kotenko gegenüber der Agentur Unian werde die Suche allerdings durch Minen erschwert. „Wir setzen die Arbeit fort (...), damit die Familien die Soldaten, die für die Ukraine gestorben sind, so schnell wie möglich angemessen ehren können“, so Kotenko weiter.

Selenskyj in Botschaft: „Wir wollen, dass die Welt erfährt, was wirklich passiert“

Selenskyj sagte in seiner Botschaft weiterhin, dass die Russen das Gebiet am 10.9. nach einer ukrainischen Gegenoffensive fluchtartig verlassen hätten. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einer „Umgruppierung“ seiner Truppen, während selbst kremlnahe Quellen von einer „verheerenden Niederlage“ ausgingen. Selenskyj besuchte Isjum am 14.9., am 16.9. sollen Journalisten zu dem Massengrab gebracht werden. „Wir wollen, dass die Welt erfährt, was wirklich passiert und wozu die russische Okkupation geführt hat“, so Selenskyj in seiner Botschaft.

„Butscha, Mariupol und jetzt leider auch Isjum: Russland hinterlässt überall Tod und muss sich dafür verantworten“, so der 44-Jährige weiter. Die Welt müsse Russland zur „echten Verantwortung“ für diesen Krieg ziehen, forderte der Staatschef. In Butscha waren nach ukrainischen Behördenangaben Hunderte Zivilisten, in Mariupol Tausende getötet worden.