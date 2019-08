NEWSTIME

Newstime vom 9. August 2019 (Episode 221)

Paukenschlag in Italien: Innenminister Salvini strebt Neuwahlen an. +++ USA machen Druck auf Deutschland: Trump will Truppen aus Deutschland abziehen. +++ Studie zeigt: Carsharing ist für Deutsche kein Ersatz für das eigene Auto.

9:08 min