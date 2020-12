Die Stadt Jabrud in der strategisch wichtigen Region Kalamun nahe der Grenze zum Libanon sei vollständig unter Kontrolle der Regierungstruppen, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf Militärkreise. Derzeit durchkämmten Soldaten die Stadt und entfernten Sprengkörper, "die von Terroristen deponiert wurden". Eine unabhängige Bestätigung liegt nicht vor.

Am Freitag war die Armee nach Jabrud vorgedrungen. Aus Militärkreisen hatte es geheißen, es sei vermutlich nur noch eine "Frage von Tagen", bis die Stadt eingenommen sei.

Am Samstag jährte sich zum dritten Mal der Beginn der Proteste gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, die in der Folge zu einem Bürgerkrieg mit inzwischen mehr als 140.000 Toten eskalierten. Aus diesem Anlass gingen in mehreren westlichen Städten tausende Menschen gegen das Blutvergießen auf die Straße, dessen Ende nicht abzusehen ist. Proteste gab es unter anderem in London, Rom, Paris, Madrid und Washington.