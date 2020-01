Terror-Verdacht nach tödlicher Messerattacke bei Paris

NEWSTIME

Newstime vom 03. Januar 2020

Ruf nach Rache: Iran will Vergeltung für US-Luftangriff auf Elitegeneral. +++ Streit um Strategie: SPD-Chefin stellt Polizeitaktik in Leipzig infrage. +++ Raus aus dem Feuer: Marine beginnt mit Massenevakuierungen in Australien.

9:09 min