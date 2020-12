Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist für die Wiedereinführung "harscher" Verhörmethoden im Kampf gegen Terrorismus - und würde im Fall eines Wahlsieges auch das Waterboarding zulassen. "Waterboarding ist peanuts verglichen mit dem, was sie mit uns machen", sagte der Immobilienmogul am Sonntag in einem Interview des Senders ABC.

Die Methode, bei der Ertränken simuliert wird, war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 bei Verhören Terrorverdächtiger in geheimen CIA-Gefängnissen angewendet worden. US-Präsident Barack Obama hatte das Waterboarding und andere Folterpraktiken verboten.

Moscheen sollen überwacht werden

Trump sprach sich in dem Interview auch für Datenbanken über syrische Flüchtlinge aus, die in die USA einreisen, und für die Überwachung "bestimmter" Moscheen. "Wenn ich mir diese Migration anschaue und diese Menschenschlangen, dann sehe ich all diese sehr stark aussehenden Männer ... und ich sehr wenige Frauen, ich sehe wenige Kinder", sagte der Republikaner, der im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur laut den meisten Umfragen vorne liegt.

"Da geht etwas Merkwürdiges vor sich. Und wenn man sieht, was in Europa passiert ist, eine Menge schlechter Dinge passieren in Europa. ... Frag einfach die Leute, die in Deutschland leben", sagte Trump an den Talkshow-Gastgeber George Stephanopoulos gerichtet.