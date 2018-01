Jetzt per E-Mail teilen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat einen Militärangriff seines Landes auf eine kurdische Enklave im Norden Syriens angekündigt. Der Einsatz gegen die Stadt Afrin werde «in den kommenden Tagen» beginnen, sagte Erdogan am Sonntag. Dabei gehe es darum, Terror an der südlichen Grenze der Türkei zu beseitigen.

Ein Sprecher der kurdischen Miliz YPG in Afrin meldete, dass es in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze bereits in der Nacht zum Sonntag zu Gefechten mit türkischen Truppen gekommen sei. Dabei sei ein YPG-Kämpfer getötet worden, einige Zivilisten seien zudem verletzt worden.

Afrin wird von der YPG kontrolliert. Die türkische Regierung betrachtet die Gruppe als Terrororganisation und bringt sie mit dem kurdischen Aufstand im Südosten ihres Landes in Verbindung.

Kurden im Kampf gegen den IS von den USA unterstützt

Türkische Soldaten sind auf zwei Seiten von Afrin stationiert. Erdogan sagte, das neue Vorgehen werde eine Verlängerung der Invasion der Türkei im Norden Syriens darstellen, die 2016 stattfand. Dabei wollte die Türkei die Terrormiliz Islamischer Staat bekämpfen und den Vormarsch von kurdischen Kräften aufhalten, die von den USA unterstützt werden.

Erdogan sagte, «trotz allem» wolle er mit den USA in der Region zusammenarbeiten. Er hoffe, dass die Vereinigten Staaten während des anstehenden Afrin-Einsatzes nicht auf der Seite der YPG stehen werden.