Umfrage: SPD bleibt zweitstärkste Kraft

NEWSTIME

Newstime vom 23. Februar 2019

Kampf um Nahrung: Venezuelas Machthaber will Hilfsgüter verhindern - erste Tote an der Grenze. Chaos bei der Bahn: Jetzt fehlen auch noch Hunderte Lokführer. Alkohol im Unterricht: Eine Schule bietet Trink-Tests an und sorgt so für Empörung.