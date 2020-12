Die USA haben von den Vereinten Nationen eine Bestrafung Nordkoreas wegen des Abschusses mehrerer Raketen in der vergangenen Woche gefordert. Die Vorfälle seien ein klarer und kalkulierter Verstoß gegen die Sanktionen, die dem Land auferlegt seien, hieß es nach Informationen der Nachrichtenagentur Associated Press in einer Eingabe an den UN-Sicherheitsrat.

Nach den seit 2006 gültigen UN-Sanktionen sind Nordkorea jegliche Stars verboten, bei denen ballistische Raketentechnologie zum Einsatz kommt. Ballistische Raketen können auch mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden.

Insgesamt soll Nordkorea in der vergangenen Woche vier Scud-Raketen abgeschossen haben, die alle ins Meer stürzten. Beobachter gehen davon aus, dass das Land damit gegen die zeitgleich stattfindende gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas protestieren wollte. Pjöngjang sieht in der Übung eine Vorbereitung für eine Invasion.

Auch Südkorea hat seinem Nachbarn einen Verstoß gegen internationale Auflagen und Gefährdung der zivilen Luftfahrt vorgeworfen. "Wir beobachten die Lage in Nordkorea sehr genau", betonte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul. Auf jede Provokation werde Südkorea strikt reagieren.

Nach südkoreanischen Angaben hatte am Dienstag ein chinesisches Passagierflugzeug mit mehr als 200 Menschen an Bord die Flugbahn einer nordkoreanischen Rakete über dem Japanischen Meer gekreuzt, die sieben Minuten zuvor abgefeuert worden sei. Passiert war nichts. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hatte die Situation jedoch als "sehr gefährlich" bezeichnet.