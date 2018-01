Immer weniger Menschen suchen in Deutschland Asyl - im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Anträge um rund ein Drittel.

Die Zahl der neu nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge ist 2017 auf gut 186.000 weiter zurückgegangen. Das gab Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Dienstag in Berlin bekannt. 2016 waren es noch 280.000 Menschen und 2015 rund 890.000, die in Deutschland als Asylsuchende registriert wurden.

2017 haben insgesamt 222.683 Personen einen förmlichen Asylantrag gestellt. Darin enthalten sind auch etwa 24.000 Folgeanträge sowie verzögerte Anträge aus dem Rückstau der Vorjahre. Etwa 10.000 Fälle wurden zwischen 2016 und 2017 registriert, wie die Leiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Jutta Cordt, erläuterte.

Die Zahl der Abschiebungen ging auf etwa 26.000 zurück. 2016 waren es rund 28.000. De Maizière sagte weiter, die Zahl der Altfälle und die Dauer der Verfahren seien deutlich reduziert worden. 2017 seien rund 600.000 Entscheidungen über Asylverfahren getroffen worden.

Zahl der Visa für Familiennachzug auf 118.000 gestiegen

Der Familiennachzug von Ausländern nach Deutschland hat im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Das Auswärtige Amt habe 2017 rund 118 000 Visa für Angehörige von Drittstaaten zum Familiennachzug ausgestellt nach etwa 100 000 im Vorjahr (2015: rund 70 000), berichtet die «Heilbronner Stimme» und beruft sich dabei auf Kreise des Auswärtigen Amtes. Es gebe einen deutlichen Anstieg der Nachzüge zu Irakern und Syrern. Das Außenamt unterteile aber nicht nach Familienzusammenführungen von anerkannten Asylsuchenden und anderen Nachzügen zu Familienangehörigen.

Rückschlüsse über die Zahl der Flüchtlinge, die ihre Angehörigen nach Deutschland geholt haben, geben indes die Angaben über die Staatsangehörigkeiten der Menschen, die von den deutschen Auslandsvertretungen Visa erhalten haben. 2017 erhielten dem Bericht zufolge rund 41.000 syrische Staatsangehörige und 11 000 irakische Staatsangehörige ein Visum von den deutschen Auslandsvertretungen. 2016 waren es 39 900 Syrer und 8300 Iraker, 2015 erteilte das Außenamt 21.400 Visa an Syrer und 2800 Visa an Iraker.