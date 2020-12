Von Niklas Marx

Schlägt Rihanna jetzt völlig über die Stränge? Zumindest scheint die R'nB-Queen letztlich kurz im Krankenhaus gewesen zu sein. Über Twitter zeigt die 24-Jährige ihren Arm, der mit Schläuchen und Pflastern übersät ist. Eine Erklärung von Seiten der Sängerin gab es bisher nicht.

Auf die Frage eines Fans, warum Rihanna einen Tag lang keinen Post gemacht hatte, lud die "Good Girl gone bad"-Sängerin das Foto ihres Armes hoch - ohne weiteren Kommentar. Ihre Fans überströmten sie daraufhin mit Kommentaren und heizten die Spekulationen um den Gemütszustand der Erfolgssängerin an.

Aktuell scheint das Foto in jedem Fall zu sein, da Rihanna bei der New Yorker Kostümgala die gleichen schwarzen, langen Fingernägel wie auf dem Bild hatte.

Ist Rihanna ausgebrannt?

Rihannas Lebensstil der letzten Wochen war definitiv kein erholsamer Urlaub. Auf wilde Partys folgten Interviewtermine, Events und Fotoshootings. Bilder wie auf dem Coachella-Festival ließen schon erahnen, wie die 24-Jährige derzeitig feiern geht.

Trotzdem scheint der Tropf am Arm nur halb so wild zu sein. Wenige Stunden später veröffentlichte die Sängerin ein Foto eines Flugzeugs mit der Unterschrift: "Mein fahrbarer Untersatz für den Nachhauseweg. New Yorker Tage, L.A Nächte."

