Von Niklas Marx

Wenn man(n) es nicht mehr hat, dann will man es zurück. Bestes Beispiel ist in Moment Schauspieler Russel Brand, der seiner Ex-Frau Katy Perry hinterher trauert. Doch die ist in Moment über glücklich mit ihrem neuen Freund Robert Ackroyd.

Angeblich bereut es Brand die Ehe so schnell hin geschmissen und nicht gekämpft zu haben. Ein Insider weiß: "Er möchte natürlich, dass Katy glücklich wird, aber vielleicht hätte er eher erkennen sollen, wie besonders seine Frau ist, statt fünf Monate später."

Der 36-jährige Schauspieler soll eifersüchtig geworden sein, als er Katy Perry mit Robert Ackroyd knutschend auf dem Coachella-Festival gesehen hat.

Das „Now“-Magazin berichtet sogar davon, dass Brand sich in seiner Verzweiflung an Katys Eltern gewandt hat. Gebracht haben wird es trotzdem nichts. Denn so glücklich wie in den letzten Tagen hat man Katy Perry lange nicht gesehen.