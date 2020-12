SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern 2:4

Dank eines beachtlichen Comebacks in Halbzeit zwei hat der 1. FC Kaiserslautern einen Auswärtssieg bei der SpVgg Greuther gefeiert. Die Pfälzer setzten sich am Freitag mit 4:2 (0:2) durch, obwohl sie nach einer desolaten ersten Halbzeit und einem Doppelpack des Fürthers Sebastian Freis (9./34. Minute) zurücklagen. Nach der Pause drehte der Traditionsverein durch Treffer des früheren Fürthers Kacper Przybylko (68./82.), von Tim Heubach (81.) und Maurice Deville (88.) die Partie. Im Klassement der 2. Fußball-Bundesliga festigten die Lauterer ihren Platz im Mittelfeld, während Fürth durch den Heim-Patzer den vorläufigen Sprung auf Rang drei verpasste.

1. FC Heidenheim – SC Freiburg 1:2

Dank eines Treffers von Karim Guédé in der Nachspielzeit hat der SC Freiburg seine leichte Auswärtsschwäche überwunden und stürmt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter in Richtung Herbstmeisterschaft. Die Breisgauer gewannen am Freitag zum Auftakt des 16. Spieltags beim 1. FC Heidenheim glücklich mit 2:1 (1:1) und bleiben Tabellenführer. Nach der Führung für die Gastgeber durch Marc Schnatterer (13. Minute) drehten Nils Petersen mit seinem 15. Saisontor (42./Foulelfmeter) und der eingewechselte Guédé (90.+2) die Begegnung und sorgten für den ersten Auswärtssieg seit dem 11. September. Heidenheim kassierte die dritte Heimniederlage in Serie.

Eintracht Braunschweig – VfL Bochum 1:0

Eintracht Braunschweig steht nach einem 1:0 (1:0)-Erfolg über den VfL Bochum vorerst auf Platz vier der 2. Fußball-Bundesliga. Salim Khelifi sorgte am Freitag vor 21.030 Zuschauern im Eintracht-Stadion in der 41. Minute für den entscheidenden Treffer. Die Gäste blieben auch im sechsten Spiel in Serie ohne Sieg und verloren zudem Arvydas Novikovas nach Gelb-Roter- Karte (74.). In Unterzahl scheiterte zudem Felix Bastians kurz vor dem Schlusspfiff mit einem Foulelfmeter an Braunschweigs Keeper Rafal Gikiewicz. Die Partie wurde aufgrund erhöhter Sicherheitskontrollen zehn Minuten später angepfiffen.