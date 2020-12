Der Optimismus steigt, dass Deutschland nach dem WM-Triumph 2014 im nächsten Jahr auch Fußball-Europameister werden kann. 26 Prozent der Bundesbürger glauben nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov an einen Triumph des Teams von Bundestrainer Joachim Löw im Sommer 2016 in Frankreich.

Vor neun Monaten hatten auf die Frage, ob Deutschland 2016 Fußball-Europameister wird, nur 13 Prozent mit "ja" geantwortet.

Vor der Gruppenauslosung am Samstag in Paris, bei der Löw und DFB-Teammanager Oliver Bierhoff vier Wochen nach den Terroranschlägen in der französischen Hauptstadt dabei sein werden, glaubt jeder vierte Befragte an den vierten EM-Triumph einer deutschen Mannschaft.

Bislang drei EM-Titel

Schon 1972, 1980 und 1996 hatte Deutschland die Kontinental-Krone erobert. 45 Prozent der Bundesbürger rechnen nicht mit einem weiteren Erfolg. 29 Prozent wollten sich nicht festlegen oder keine Angaben machen. Die EM-Endrunde 2016 wird erstmals mit der Rekordzahl von 24 Nationen ausgetragen.