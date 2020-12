Bei Barcas 4:0-Triumph vor 81.000 Zuschauern im ausverkauften Bernabéu-Stadion erzielten Luis Suárez (11./74.), Neymar (39.) und Andrés Iniesta (53.) am Samstagabend die Treffer des Meisters und Champions-League-Siegers.

Für das deutlich unterlegene Team des deutschen Weltmeisters Toni Kroos gab es viele Pfiffe vom eigenen Publikum. Real beendete das Spiel nach dem Platzverweis von Isco (85.) nach Foul an Neymar mit zehn Mann.

Der Superstar meldet sich zurück

Barcelona hatte unterdessen doppelten Grund zur Freude. Genau acht Wochen nach seinem Innenbandriss im linken Knie feierte Superstar Lionel Messi ein gutes Comeback. Der Argentinier wurde in der 56. Minute für den Ex-Schalker Ivan Rakitic eingewechselt und präsentierte sich topfit.

Nach zwölf Runden führen die Katalanen die Tabelle der Primera División mit 30 Punkten an. Dahinter folgt Real nach der zweiten Liga-Niederlage in Serie mit 24 Punkten. Atlético Madrid (23) konnten den Stadtrivalen bei einem Sieg am Sonntag bei Betis Sevilla überholen.

Die 231. Ausgabe des Clásico fand nach den Terror-Anschlägen von Paris unter in Spanien bei einer Sportveranstaltung nie dagewesenen Sicherheitsvorkehrungen statt. Zwischenfälle gab es aber nicht.