Drei Tage nach dem Aus in der Champions League gelang dem Fußball-Werksclub vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena durch einen Doppelpack von Stefan Kießling (30./66. Minute) und den Dreierpack von Javier "Chicharito" Hernandéz (63./75./76.) nach zwei Liga-Niederlagen ein Befreiungsschlag.

Damit verhinderten die Leverkusener Profis am Samstag das weitere Abrutschen in der Tabelle, kamen auf zwei Punkte an die Gladbacher heran und stärkten die Position ihres Cheftrainer Roger Schmidt. Die Borussia verlor dagegen das erste Spiel unter der Regie von Coach André Schubert nach zuvor zehn ungeschlagenen Partien, ist aber zumindest bis zum Sonntag immerhin noch Tabellenfünfter.

Den Leverkusenern war schnell anzumerken, dass sie den Frust nach dem 1:1 gegen den FC Barcelona und dem Abstieg in die Europa League vergessen machen wollten. Als belebendes Element erwies sich Stefan Kießling, der zuletzt oft auf der Bank saß. Der Torjäger steckte seine Mitspieler mit seinem Kampfgeist an und sorgte selbst für die 1:0-Führung. Es war erst das zweite Liga-Tor für den früheren Nationalspieler. Zuletzt hatte er am ersten Spieltag getroffen.

Starke Offensive

Die etwas müden Gäste hatten Glück, dass sie erst nach einer halben Stunde ins Hintertreffen geraten waren. Schon in der vierten Minute rannte der Ex-Leverkusener Josip Drmic im eigenen Strafraum Bayer-Profi "Chicharito" um, doch Schiedsrichter Tobias Stieler verweigerte den eigentlich fälligen Strafstoß.

Auch danach hatten die Gladbacher einige brenzlige Situationen gegen die wegen ihrer Chancenverwertung zuletzt kritisierten 04-Spieler zu überstehen. In der 33. Minute konnte Borussia-Keeper Yann Sommer einen abgefälschten von Karim Bellarabi nur mit einiger Mühe parieren. Keine Chance hätte er bei einem Freistoß von Hakan Calhanoglu (41.) gehabt, als er den Ball von halbrechts nur an den Pfosten schoss. Die einzige Gladbacher Chance hatte Julian Korb (39.), der sich gegen Jonathan Tah durchsetzte, aber dann aus Nahdistanz am Bayer-Tor vorbeischoss.

Nach dem Wiederanpfiff begannen die Gladbacher agiler und munterer und hatten um ein Haar den Ausgleich erzielt, doch der für Ibrahima Traoré eingewechselte Raffael traf aus 20 Metern nur den Pfosten. Der Gastgeber ließ sich davon aber nicht beeindrucken und schlug zurück.

Nach Vorarbeit von Kießling erhöhte "Chicharito" virtuos zum 2:0. Für den Mexikaner war es bereits der achte Saisontreffer. Nur drei Minuten später krönte der 31-jährige Publikumsliebling Kießling seine herausragende Leistung nach einer Ecke von Calhanoglu mit einem Kopfballtreffer ins obere rechte Toreck. Doch sein Sturmkollegen Hernandéz wollte da nicht nachstehen: In der 75. und 76. Minute machte er mit einem Doppelschlag den Dreierpack perfekt.