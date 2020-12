Mit einem weiteren Fußballfest ist der FC Bayern München in seinem 100. Champions-League-Heimspiel als Gruppensieger ins Achtelfinale spaziert. Die Angriffs-Asse Douglas Costa (8. Minute), Robert Lewandowski (16.), Thomas Müller (33.) und Kingsley Coman (69.) sorgten am Dienstag beim 4:0 (3:0) gegen das bis dato punktgleiche Team von Olympiakos Piräus für einen unterhaltsamen Jubiläumserfolg. Nach den Tor-Festivals gegen Dinamo Zagreb (5:0) und den FC Arsenal (5:1) durften 70 000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena auch beim nächsten Königsklassen-Spiel jubeln.

Die zweite Spielhälfte mussten die Bayern aber weitgehend in Unterzahl bestreiten, weil Holger Badstuber bei seinem Champions-League-Comeback nach einer harten Entscheidung in der 53. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse sah.

Vor der Achtelfinal-Auslosung am 14. Dezember, bei der der deutsche Rekordmeister nach seinem insgesamt 14. Gruppensieg europäischen Schwergewichten wie dem FC Barcelona und anderen Erstplatzierten aus dem Weg geht, steht für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola noch die letzte Gruppenpartie am 9. Dezember in Zagreb an.

Erdrückende Dominanz der Münchener

Das Spiel gegen Piräus begann, wie Bayern-Spiele zuletzt meist begannen - mit erdrückender Dominanz. Einen Flatterschuss von Jérôme Boateng konnte Piräus-Torwart Roberto nicht festhalten und faustete vor die Füße von Costa, der zum 1:0 traf. Nur acht Minuten später versuchte es Coman aus der Ferne. Sein Schuss landete direkt bei Lewandowski, der seinen 28. Champions-League-Treffer und den fünften im fünften Spiel dieser Saison erzielte. Und es ging spektakulär weiter. Müller traf nach Kopfballvorlage von Arjen Robben zum 3:0.

Olympiakos wies in der Abwehr zu große Lücken auf, das Bayern-Kombinationsspiel war schlicht und einfach zu schnell für die teilweise überforderten Griechen. Das Fehlen des verletzten David Alaba konnten die Münchner verschmerzen. Rafinha vertrat den Österreicher auf der linken Abwehrseite hervorragend. Bitter war jedoch das frühe Aus für Robben, der in der 33. Minute wegen leichter muskulärer Probleme angeschlagen vom Platz musste. Reine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Verein während der Partie mit.

Kimmich ersetzt Robben

Für den 31 Jahre alten Niederländer kam Joshua Kimmich und übernahm die Sechser-Position. Coman rückte nach rechts, Costa auf die linke Seite - an der verdienten Halbzeit-Führung änderte sich nichts. Bei der einzigen Griechen-Chance vor der Pause verfehlte Luka Milivojevic per Freistoß das Bayern-Tor klar (43.). "Olympiakos ist auswärtsstark. Eine einfache Sache wird es sicherlich nicht", hatte Nationaltorwart Manuel Neuer vor der Partie gesagt.

Doch den Vorschusslorbeer konnten die Griechen nur selten rechtfertigen. Trotz einer extrem defensiven 4-5-1-Formation versteckten sich die Gäste zwar nicht komplett, wurden aber zumindest in der Anfangsphase von den bärenstarken Bayern förmlich überrollt.

Nach dem Platzverweis und dem Treffer zum 4:0 nahmen die Bayern etwas Tempo aus dem Spiel und verlegten sich mehr auf die Kontrolle des Geschehens als auf weitere Ergebnisaufbesserung. Müller (85./90.+2) und Kimmich (86.) hatten Chancen, vergaben aber mögliche weitere Tore.