Basketball-Legende Kobe Bryant von den Los Angeles Lakers hat für das Ende dieser Saison seinen Abschied vom aktiven Sport angekündigt. Seine 20. Saison in der Profi-Liga NBA werde seine letzte sein, berichtete die "New York Times" am Sonntag.

Der Shooting Guard hat seinen Rücktritt auf der Internet-Plattform "The Players' Tribune" in einem Gedicht unter dem Titel "Dear Basketball" angekündigt. Zwar könnten sein Herz und sein Gehirn die Belastungen des Sports noch ertragen, schrieb der 37-Jährige. "Aber mein Körper weiß, dass es an der Zeit ist, auf Wiedersehen zu sagen."

Er habe sich im Alter von sechs Jahren in diesen Sport verliebt und ihm alles gegeben: "Hirn und Körper", "Geist und Seele", schrieb Bryant weiter.

Eine Legende

Bryant hat eine Karriere voller Superlative hingelegt: Er hat fünf NBA Meistertitel und ist zweifacher Olympiasieger. Zudem hat er als fünfter Spieler der NBA-Geschichte 30.000 Punkte in seiner Karriere erzielt. 2012 schaffte er als jüngster Spieler die Aufnahme in den illustren Kreis der erfolgreichsten Punktejäger in der langen Historie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA.

Sein Vertrag endet am 30. Juni 2016, knapp zwei Monate vor seinem 38. Geburtstag. Bryant musste in den vergangenen Jahren allerdings immer wieder körperliche Rückschläge hinnehmen - Verletzungen der Achillessehne, Knie und Schulter. Die Zeitung "USA Today" meinte, angesichts seiner eher schlechten Form in letzter Zeit sei der angekündigte Rückzug aus dem Sport kaum überraschend.

Bryant gehört zu den größten Verdienern im Profi-Basketball und führt auch 2015 wieder die Liste an. Der Lakers-Star verdient in diesem Jahr 25 Millionen Dollar.