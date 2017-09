© dpa

Der deutsche Basketballprofi Dennis Schröder vom NBA-Club Atlanta Hawks hat in den USA Ärger mit der Polizei. Er sei am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) festgenommen worden, nachdem er in einer Bar in der Stadt Brookhaven in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sei, bestätigte ein Polizeisprecher der dpa.

Die Atlanta Hawks erklärten auf ihrer Internetseite, es habe einen Vorfall gegeben, an dem Nationalspieler Schröderbeteiligt gewesen sei. Man sei noch dabei, sich eine Übersicht zu verschaffen, hieß es in einer Stellungnahme. Näher wollte sich der Club zu dem Vorfall zunächst nicht äußern.

Auf Kaution entlassen

Schröder und seine drei Begleiter wurden laut Polizeiangaben festgenommen. Der Basketballer sieht sich nun Vorwürfen von Körperverletzung ausgesetzt. Laut einem Bericht des Senders ESPN kam Schröder auf Kaution wieder frei.

Der gebürtige Braunschweiger Schröder spielt seit 2013 für die Hawks.