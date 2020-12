Die deutschen U17-Fußballer haben den EM-Titel verpasst. Am Freitagabend unterlag die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Finale der Europameisterschaft in Bulgarien Frankreich mit 1:4 (0:1). Deutschlands Junioren hatten sich 1984, 1992 und 2009 den Titel in dieser Altersklasse gesichert.

Vor 15 000 Zuschauern im bulgarischen Burgas erzielte Odsonne Edouard die ersten drei Tore (40. Minute/47./70.) für Frankreich. Der deutsche Abwehrspieler Gökhan Gül sorgte mit einem Eigentor in der Nachspielzeit für den Endstand. Für die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück traf der Bochumer Erdinc Karakas (50.).