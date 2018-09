Borussia Dortmund hat den Patzer des FC Bayern zur Übernahme der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga genutzt. Der BVB gewann am Samstag bei Bayer Leverkusen nach einem 0:2-Halbzeitrückstand noch mit 4:2 und ist nun einen Punkt vor den Münchnern und Hertha BSC neuer Spitzenreiter. Die Bayern hatten bereits am Vortag überraschend 0:2 in Berlin verloren.

Vizemeister FC Schalke 04 erkämpfte nach fünf Niederlagen seinen ersten Saisonsieg. Die Königsblauen bezwangen den FSV Mainz 05 mit 1:0 (1:0) und verließen damit den letzten Tabellenplatz. Auch der VfB Stuttgart fuhr am sechsten Spieltag seinen ersten Punkte-Dreier ein. Nach langer Überzahl siegten die Schwaben 2:1 (1:0) im Heimspiel gegen Werder Bremen, das erstmals in dieser Spielzeit als Verlierer den Rasen verließ.

Niederlage gegen künftigen Arbeitgeber

Im brisanten Aufeinandertreffen von 1899 Hoffenheim mit RB Leipzig musste TSG-Trainer Julian Nagelsmann eine 1:2 (0:0)-Niederlage gegen seinen künftigen Arbeitgeber hinnehmen. Der 1. FC Nürnberg feierte im Aufsteiger-Duell ein 3:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf. Der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach trennten sich 2:2 (1:1).

Beim West-Duell in Leverkusen sah es lange nicht nach einem Sieg für die Dortmunder aus. Neuzugang Mitchell Weiser (9. Minute) und Nationalspieler Jonathan Tah (39.) schossen den 2:0-Vorsprung für die Werkself heraus. Doch nach dem Seitenwechsel drehten Jacob Bruun Larsen (64.), Marco Reus (69.) und Paco Alcácer (85./90.+4) mit ihren Treffern noch die Partie.

Ende des Negativrekords

Für den ersehnten Schalker Befreiungsschlag sorgte Alessandro Schöpf mit einem Kopfballtreffer schon nach zehn Minuten. Auch Trainer Domenico Tedesco durfte durchatmen, nachdem er mit den Gelsenkirchenern zuvor den Vereins-Negativrekord von fünf Pleiten zum Saisonstart eingestellt hatte. Für die Mainzer war es das dritte Spiel ohne eigenen Treffer nacheinander.

Das kurioseste Tor des Tages fiel in Stuttgart. Nachdem Anastasios Donis (19.) den VfB in Führung geschossen hatte und Bremens Milos Veljkovic schon in der 36. Minute Gelb-Rot sah, fälschte Stuttgarts Schlussmann Ron-Robert Zieler einen Einwurf von Mitspieler Borna Sosa zum Ausgleich ins eigene Netz ab (68.). Doch Gonzalo Castro (74.) rettete den Gastgebern mit seinem Tor doch noch den Sieg.

Sieg im Alleingang

Mann des Tages in Hoffenheim war Leipzigs Yussuf Poulsen. Der dänische Nationalspieler sorgte mit seinen beiden Toren (53./73.) fast im Alleingang für den Erfolg der Sachsen, die sich damit ins obere Tabellendrittel verbesserten. Das Elfmetertor von Andrej Kramaric in der Nachspielzeit kam für die Hausherren zu spät.

Eine abwechslungsreiche Partie sahen die Zuschauer in Wolfsburg. Zweimal gingen die Gäste durch Rekord-Neuzugang Alassane Plea (7.) und Thorgan Hazard (48.) in Führung. Doch Renato Steffen (12.) und Wout Weghorst (59.) sicherten den Niedersachsen das Remis.

Gut erholt vom 0:7 in Dortmund zeigten sich die Nürnberger. Hanno Behrens (28./Foulelfmeter), Mikael Ishak (64.) und Federico Palacios (78.) machten einen am Ende ungefährdeten Heimsieg der Franken gegen zu harmlose Düsseldorfer klar.