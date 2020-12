FC Ausgburg – Borussia Dortmund 0:2

Borussia Dortmund hat sich mit Geduld in das Viertelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs gespielt. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga kam am Mittwochabend beim Liga-Konkurrenten FC Augsburg zu einem 2:0 (0:0). Für die Tore sorgten das Offensivduo Pierre-Emerick Aubameyang (61. Minute) und Henrich Mchitarjan (66.) binnen fünf Minuten. Vor 30.101 Zuschauern benötigten die Dortmunder zunächst einigen Anlauf. Augsburg schwanden im dritten großen Spiel innerhalb von sechs Tagen am Ende die Kräfte.

TSV 1860 München – VfL Bochum 0:2

Durch einen Doppelschlag innerhalb weniger Minuten hat der VfL Bochum beim TSV 1860 das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht und die Träume der Münchener auf ein Stadt-Duell mit dem FC Bayern zunichte gemacht. Die Bochumer siegten am Mittwochabend mit 2:0 (2:0) und erreichten damit erstmals seit drei Jahren wieder die Runde der letzten Acht. Vor 19.800 Zuschauern brachte Janik Haberer das Team von Trainer Gertjan Verbeek in der 39. Spielminute in Führung. Ein höchst umstrittenes Tor mit der Hand von Abwehrspieler Tim Hoogland (43.) sorgte schon vor der Halbzeit für die Vorentscheidung im Duell der beiden Fußball-Zweitligisten.