Selbst in diesem geschichtsträchtigen Eishockey-Moment antwortete Leon Draisaitl ganz unaufgeregt. Als erster deutscher Eishockey-Profi hat der Ausnahmekönner in der nordamerikanischen NHL die magische Marke von 100 Scorer-Punkten erreicht und sogleich übertroffen. "Es ist ein schöner Meilenstein für mich persönlich, aber es ist schwierig, sich gerade allzu sehr darüber zu freuen", sagte der 23-Jährige. Selbst ein erneut grandioser Auftritt von ihm war beim 2:3 gegen die Dallas Stars nach Penaltyschießen aber nicht genug.

Andere deutsche Eishockey-Größen reagieren auf seine Extraklasse euphorisch und geraten ins Schwärmen. "Er hat sich zum absoluten Topstar der Liga entwickelt", sagte der Olympia-Zweite und frühere NHL-Profi Christian Ehrhoff am Freitag der Deutschen Presse-Agentur: "Das ist großartig. Ich freue mich unheimlich für ihn."

Problem - Chancenverwertung

Draisaitl saß nach der Niederlage am Donnerstag (Ortszeit) in der Oilers-Kabine und runzelte ab und an die Stirn. Obwohl der deutsche Nationalstürmer seine persönlich besten Saison spielt, droht Edmonton die Playoffs zu verpassen. "Hätten wir unsere Chancen besser genutzt, hätten wir wahrscheinlich gewonnen", haderte der Kölner.

Bereits in der fünften Minute hatte Draisaitl seinen 47. Saisontreffer erzielt. Im zweiten Drittel leistete der Sohn des früheren Nationalspielers Peter Draisaitl mit seinem 54. Assist die Vorarbeit für Kapitän Connor McDavid zum zwischenzeitlichen 2:0.

Mit 101 Scorer-Punkten ist Draisaitl momentan die Nummer vier in dieser NHL-Statistik. Bei den Torschützen steht nur der russische Weltstar Alexander Owetschkin (49 Tore) noch besser da. Einen deutschen NHL-Punkterekord hatte Draisaitl schon in der Saison 2016/17 aufgestellt, als er den ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm ablöste und am Ende der regulären Spielzeit auf 77 Zähler kam.

Gefährliche Kombination

Dass Draisaitl in dieser Saison überragt, beeindruckt auch Uwe Krupp. "Was ihn besonders gefährlich macht in der Offensive, ist eine Kombination aus Handlungsschnelligkeit und seinem Gespür für den Angriff aufs Tor", lobte der frühere Stanley-Cup-Sieger im Gespräch von "Spox". "Viele Leute sprechen über den McDavid-Faktor und man muss anerkennen, dass es sicherlich ein Vorteil ist, wenn man eine gute Chemie mit einem der besten Spieler der Welt hat. Aber ich glaube, Leon wäre selbst ohne McDavid ein Top-NHL-Torjäger."

Edmontons Superstar McDavid ist mit 114 Punkten zweiterfolgreichster NHL-Spieler. Experten schätzen den 22 Jahre alten Kanadier als derzeit besten Spieler der Welt ein. Gemeinsam sind McDavid und Draisaitl die ersten Oilers-Teamkollegen seit Jari Kurri und Jimmy Carson 1988/89, die in einer Saison die 100-Punkte-Marke brechen. Der deutsche Verbandschef Franz Reindl hatte schon nach Draisaitls erstem Hattrick am Mittwoch dessen Auftritte als "phänomenal" bezeichnet und von einem "großen Moment für das deutsche Eishockey" gesprochen.

Trotz des Ausnahme-Duos lag Edmonton nach der Niederlage gegen Dallas sechs Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz für die Playoffs. Der Rest der Mannschaft ist nicht gut genug. Auch Draisaitls deutscher Teamkollege Tobias Rieder erfüllt derzeit die Erwartungen nicht.

"Ich würde ihm natürlich den Erfolg mit der Mannschaft wünschen, dass er mit um den Stanley Cup spielen kann", sagte Ehrhoff. Der Finne Toni Söderholm dürfte sich jedoch über ein frühes Saisonende der Oilers auch freuen. Der neue Bundestrainer darf auf Draisaitls WM-Teilnahme hoffen. Das Turnier beginnt am 10. Mai in der Slowakei.