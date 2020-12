Kanadas Eishockey-Stars haben bei der Weltmeisterschaft ihre Favoritenrolle im ersten Spiel am Freitag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Deutschlands zweiter Vorrundengegner gewann gegen Außenseiter Lettland in der Gruppe A mit 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).

Superstar Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins traf zum Endstand in der Schlussminute per Penalty. Seine Teamkollegen schalteten nach dem 5:0 zu Beginn des zweiten Drittels mehrere Gänge zurück und schonten bereits die Kräfte für das Match gegen das deutsche Team, das erst am 2. Mai gegen Frankreich in die WM startet.

Crosbys Sturmpartner Jason Spezza aus Dallas erzielte zwei Treffer (14. Minute/24.) für den 24-maligen Weltmeister. Außerdem trafen Nathan MacKinnon (10.), Matt Duchene (15.) und Dam Hamhuis (23.). Lettlands Ehrentreffer gelang Kaspars Daugavins (53.).