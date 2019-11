FC Bayern verkürzt Rückstand auf Gladbach

Der FC Bayern ist in der Bundesliga bis auf einen Punkt an Tabellenführer Borussia Mönchengladbach herangerückt. Die Münchner gewannen am Samstag 4:0 (3:0) bei Fortuna Düsseldorf und profitierten als neuer 2. von der 0:2 (0:1)-Niederlage der Gladbacher bei Union Berlin. Der SC Freiburg kletterte durch ein 1:1 (1:1) bei Bayer Leverkusen zumindest vorerst auf Rang 3, der FC Schalke ist nach dem 2:1 (1:0) bei Werder Bremen 4. Eintracht Frankfurt unterlag dem VfL Wolfsburg trotz langer Überzahl 0:2 (0:1).

In Düsseldorf sorgten Benjamin Pavard (11. Minute), Corentin Tolisso (27.) und Nationalspieler Serge Gnabry (34.) schon früh für klare Verhältnisse zugunsten der überlegenen Münchner. Philippe Coutinho erhöhte auf 4:0 (70.). Im dritten Spiel unter Trainer Hansi Flick war es für den Rekordmeister der 3. Sieg. RB Leipzig könnte die Münchner am Abend aber mit einem Sieg noch von Rang 2 verdrängen.

Tabellenführer Gladbach kassierte in Berlin die 1. Liga-Niederlage seit mehr als einem Monat. Stürmer Anthony Ujah brachte die Gastgeber in Führung (15.), Sebastian Andersson machte mit einem Kopfball in der Nachspielzeit alles klar (90.+1). Von der Borussia kam vor allem in der 2. Halbzeit zu wenig, um die Partie noch zu drehen.

VfL Wolfsburg siegt trotz langer Unterzahl

In Leverkusen sah es zunächst so aus, als könnte der SC Freiburg seinen Höhenflug fortsetzen. Lucas Höler brachte die Gäste nach einer Ecke früh Führung (5.), Moussa Diaby gelang aber der verdiente Ausgleich für die Werkself (36.). Leverkusen rutschte durch das Remis zumindest vorübergehend auf den 9. Tabellenplatz ab.

Der FC Schalke ist mittlerweile seit über einem Monat ungeschlagen. Das 2:1 in Bremen war bereits der 6. Saisonsieg für das Team von Trainer David Wagner. Amine Harit (43.) und Benito Raman (53.) trafen für den Revierclub, der Anschluss durch Yuya Osako (80). war zu wenig. Bremen wartet in der Liga seit 8 Spielen auf einen Sieg.

Frankfurt konnte im Heimspiel gegen Wolfsburg auch nicht von einer Halbzeit in Überzahl profitieren. Marcel Tisserand sah die Gelb-Rote Karte (45.+2), dennoch bauten die Niedersachsen ihren Vorsprung durch das Tor von Stürmer Wout Weghorst (19.) sogar noch aus. Keeper Felix Wiedwald ermöglichte Joao Victor mit einem Patzer das 2:0 (65.).