Eintracht Frankfurt und der FC Schalke 04 komplettieren das Halbfinale des DFB-Pokals. Am Mittwochabend schlugen zunächst die Frankfurter den FSV Mainz 05 im Rhein-Main-Derby souverän mit 3:0 (1:0). In der anschließenden Partie siegte Schalke mit 1:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg.

Bereits am Dienstag waren Bayern München mit einem 6:0 bei Drittliga-Spitzenreiter SC Paderborn und Bayer Leverkusen mit einem 4:2 über Werder Bremen in die Runde der letzten Vier eingezogen. Die Halbfinal-Begegnungen werden am kommenden Sonntag in der ARD-Sportschau ausgelost.

Vorjahresfinalist Frankfurt profitierte bei seinem ungefährdeten Heimsieg vor 48 200 Zuschauern in der Commerzbank-Arena bei jedem Treffer von individuellen Fehlern der Mainzer. Dem ersten Tor durch Ante Rebic ging in der 17. Minute ein schwerer Patzer von Keeper René Adler voraus, der zum ersten Mal nach mehr als dreimonatiger Verletzungspause wieder im Tor stand. Das 2:0 war ein Eigentor durch Verteidiger Alexander Hack (53.). Vor dem dritten Treffer durch Omar Mascarell verlor Hack völlig unnötig den Ball (62.). Die Eintracht erreichte zum 13. Mal ein Pokal-Halbfinale.

Burgstaller sorgt für den Siegtreffer

Auch Schalke kann weiter vom Pokalsieg träumen - es wäre der erste seit sieben Jahren. Die Königsblauen entschieden trotz mäßiger Leistung zu Hause in einem glanzlosen Viertelfinale das Spiel gegen Wolfsburg für sich. Vor 50 642 Zuschauern in der nicht ausverkauften Veltins-Arena erzielte der Österreicher Guido Burgstaller früh den Siegtreffer für die Gastgeber (10. Minute).

Der fünfmalige Pokalsieger erreichte damit zum 17. Mal die Runde der letzten vier Teams. Wolfsburg blieb auch im dritten Anlauf im DFB-Pokal gegen die Knappen ohne Sieg und muss weiter auf seine erste Halbfinal-Teilnahme seit seinem Pokalsieg 2015 warten. Der ambitionierte, aber in der Liga erfolglose VW-Club kann zudem nicht mehr hoffen, sich über den Pokal noch für die Europa League zu qualifizieren.