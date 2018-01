Deutschlands bester Skispringer muss nach seinem schweren Sturz am Donnerstag das Handtuch werfen.

© dpa

Deutschlands bester Skispringer Richard Freitag steigt einen Tag nach seinem schweren Sturz in Innsbruck vorzeitig aus der Vierschanzentournee aus. Damit wird der Gesamtweltcup-Führende aus Sachsen beim abschließenden Springen am Samstag im österreichischen Bischofshofen nicht mehr antreten. Das bestätigte der deutsche Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller am Freitag. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über Freitags Aus berichtet.

«Aktuell macht Skispringen keinen Sinn für mich», sagte Freitag in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes: «Das ist zwar bitter, aber da es in dieser Saison noch einiges zu holen gibt, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören.»

Der 26-jährige Freitag kam am Bergisel nach einem Sprung auf 130 Meter zu Fall und verzichtete verletzungsbedingt auf den zweiten Durchgang. Seine Chancen auf einen Gesamtsieg bei der Tournee waren damit dahin.