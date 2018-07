Pünktlich vor dem Heimrennen der Silberpfeile hat Lewis Hamilton seinen Vertrag bei Mercedes verlängert. Der viermalige Weltmeister wird nun bis mindestens Ende 2020 für das deutsche Formel-1-Werksteam fahren. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Mercedes auch in den kommenden Jahren genau das richtige Team für mich ist", sagte Hamilton in einer Pressemitteilung vom Donnerstag vor dem Großen Preis von Deutschland in Hockenheim - nicht allzuweit entfernt von der Daimler-Zentrale in Stuttgart. Seitdem er im Winter mit Teamchef Toto Wolff zusammengesessen habe, sei die Verlängerung nur noch eine Formalie gewesen.

Rekordbrecher?

Hamilton hat damit rechnerisch die Chance, mit Mercedes den historischen Rekord von Michael Schumacher mit sieben Titeln einzustellen. Als Weltmeister von 2008 war der Brite zur Saison 2013 von McLaren zu Mercedes gewechselt. Als Nachfolger für Schumacher startete Hamilton nach einem Jahr bei den Silbernen richtig durch: Er wurde 2014, 2015 und 2017 Weltmeister.

2016 hatte er sich seinem damaligen deutschen Stallrivalen Nico Rosberg geschlagen geben müssen. Derzeit liegt er mit acht Punkten Rückstand auf Sebastian Vettel von Ferrari auf dem zweiten Platz im Klassement. Um Schumachers Rekord einzustellen, müsste Hamilton in diesem und auch in den kommenden beiden Jahren die WM gewinnen.

"Rekorde sprechen für sich"

"Das meiste zu Lewis als Formel-1-Fahrer ist bereits gesagt - er ist einer der Größten in der Geschichte des Sports, und seine Rekorde sprechen für sich", sagte Teamchef Wolff. Er lobte den erbarmungslosen Antrieb des Briten, sich selbst zu verbessern, dessen emotionale Intelligenz als Teammitglied und dessen große Loyalität gegenüber dem Umfeld. "Ich bin fest davon überzeugt, dass einige unglaubliche Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte noch vor uns liegen", meinte Wolff.

Die Dokumente wurden diese Woche unterschrieben. Man habe die Fans nicht länger auf die Folter spannen wollen, sagte Wolff. Unter der Führung des Österreichers zusammen mit Teamoberaufseher Niki Lauda hat sich Hamilton erst richtig entfalten können. Das Team gestattet dem exzentrischen Briten durchaus gewisse Freiheiten, er zahlt das mit Erfolgen zurück. 44 Rennsiege feierte er im und mit Mercedes, 65 sind es bisher insgesamt seit seinem Einstieg in die Motorsport-

Königsklasse im Jahr 2007.