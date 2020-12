Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Juventus Turin. Der VfL Wolfsburg erwischte mit dem belgischen Titelträger KAA Gent bei der Auslosung am Montag in Nyon den vermeintlich leichtesten Gegner. Gent ist zum ersten Mal in der Königsklasse vertreten und hatte überraschend die Gruppenphase überstanden.

Für die Bayern dürfte das Duell mit dem italienischen Meister durchaus knifflig werden. Juve war in der Vorsaison erst im Endspiel vom FC Barcelona gestoppt worden und feierte in der Liga zuletzt sechs Siege in Serie.

Im Rückspiel jeweils Heimrecht

Die Achtelfinals werden zwischen dem 16. Februar und 16. März gespielt. Die beiden Bundesligisten haben als Gruppensieger der Vorrunde im entscheidenden Rückspiel Heimrecht. Ziel für alle Teams ist das Finale am 28. Mai in Mailand.

Augsburg gegen Klopps Liverpool

Europa-League-Debütant FC Augsburg spielt in der Runde der besten 32 Teams gegen den FC Liverpool mit dem früheren Dortmunder Trainer Jürgen Klopp. Die Borussia erwischte ihrerseits bei der Auslosung in Nyon mit dem Champions-League-Absteiger FC Porto ebenfalls einen schweren Gegner.

Unangenehm wird für den FC Schalke 04 die Reise zu Schachtjor Donezk in die Ukraine. Bayer Leverkusen bekommt es nach dem Aus in der Gruppenphase der Champions League auf Europas kleiner Fußball-Bühne mit Sporting Lissabon zu tun. Die Hinspiele werden am 18. Februar ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später. Das Endspiel ist für den 18. Mai in Basel angesetzt.