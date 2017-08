Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihre Premiere im Fußball-Europapokal verpatzt und nach dem 1:2 (0:1) gegen den FC Liverpool schlechte Karten für den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Die Kraichgauer müssten nun im Rückspiel am 23. August (20.45 Uhr) als erstes deutsches Team an der Anfield Road gewinnen, um noch in die nächste Runde zu erreichen. Bei einem Ausscheiden würde der Bundesliga-Vierte neben dem 1. FC Köln und Hertha BSC in der Europa League spielen.

Eigentor

Die Treffer für das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp im Hinspiel der Playoffs fielen am Dienstag durch den 18-jährigen Trent Alexander-Arnold mit einem direkt verwandelten Freistoß (35. Minute) sowie ein Eigentor von Havard Nordtveit, der eine Flanke von James Milner (75.) ins eigene Tor lenkte. Den späten Anschlusstreffer der Hoffenheimer erzielte Mark Uth (87.).

Die größte Chance der Gastgeber in der ersten Halbzeit hatte nach zwölf Minuten Andrej Kramaric vergeben, der nach Foul an Serge Gnabry den fälligen Elfmeter zu schwach trat, so dass Liverpool-Keeper Simon Mignolet parieren konnte.