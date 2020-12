Kevin Trapps Wechsel zum französischen Meister Paris St. Germain ist an seinem 25. Geburtstag besiegelt worden. Tagelang wurde spekuliert, am Mittwoch gab der Hauptstadtclub bekannt: "Paris St. Germain freut sich mitzuteilen, dass Kevin Trappbis 2020 unterschrieben hat." Als Ablöse soll Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt den Vereinsrekordbetrag von mehr als neun Millionen Euro erhalten.

Bei der Pariser Mannschaft um den schwedischen Superstar Zlatan Ibrahimovic wird Trapp die Nummer 16 bekommen. "Er ist ein moderner Torwart, der vieles vorhersieht", lobte St. Germains Trainer Laurent Blanc in einem Statement auf der Vereins-Homepage: "Er ist ein junger Spieler mit großem Potenzial."

Am Dienstag hatte Trapp den obligatorischen Medizincheck bestanden. Er wird nun ins Trainingslager des Teams nach Österreich nachreisen und dort erstmals mit seinen neuen Kollegen zusammentreffen. Am kommenden Montag soll Trapp in der französischen Hauptstadt offiziell vorgestellt werden. Er war Mitte 2012 vom 1. FC Kaiserslautern zur Frankfurter Eintracht gewechselt.