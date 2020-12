Trainer Jürgen Klopp jubelt mit den Fans des FC Liverpool: Fünf Tage nach dem spektakulären 4:1-Sieg bei Manchester City machte der Tabellen-Neunte der Premier League auch den Sprung in die erste K.o.-Runde der Europa League perfekt. Nach dem 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen Girondins Bordeaux am Donnerstagabend haben die Reds neun Punkte und können nicht mehr von einem der beiden Top-Plätze in der Gruppe B verdrängt werden. Liverpool zog am bisherigen Spitzenreiter FC Sion (8) vorbei, der bei Rubin Kasan 0:2 verlor.

Von der Gäste-Führung durch Henri Saivet (33. Minute) ließ sich das Klopp-Team nicht schocken. Die Antwort gaben James Milner (38./Foulelfmeter) und Christian Benteke, dem kurz vor dem Halbzeitpfiff die Führung gelang. Mit einer Weltklasse-Parade rettete der belgische Keeper Simon Mignolet seiner Mannschaft in der Nachspielzeit den Sieg.

Mit Miroslav Klose in der Startelf nutzte Lazio Rom seine gute Ausgangsposition in der Gruppe G und machte mit dem 3:1 (1:0) gegen Dnjepr Dnjepropetrowsk alles klar. Mit nunmehr 13 Punkten buchte der Tabellen-Achte der Serie A das Ticket für die Runde der besten 32 Teams. Kapitän Klose wurde nach 65 Minuten ausgewechselt.

Basel weiter

Mario Gomez und Besiktas Istanbul haben die Tabellenführung erobert und sich damit die beste Ausgangsposition für das "Finale" in der Gruppe H verschafft. Ohne den deutschen Nationalspieler, der nur auf der Ersatzbank saß, gewann der Tabellenführer der türkischen SüperLig mit 2:0 gegen Schlusslicht Skenderbeu Korce.

Neben dem FC Schalke 04 und Athletic Bilbao schafften bereits am vorletzten Spieltag auch Villarreal, Tottenham Hotspur, der FC Basel und Dortmund-Bezwinger Krasnodar den Sprung in die erste K.o.-Runde der besten 32 Teams.