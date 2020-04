NEWSTIME

Newstime vom 06. April 2020

Wie geht's weiter? Die Bundesregierung managed Lockdown und Coronakrise. Aber was ist die Exit-Strategie? So geht's weiter: Österreich will schon bald seine strengen Maßnahmen lockern. Es muss ja weitergehen: Musiker weltweit geben Heim-Konzerte.

