Kroos sagt ab - Löw holt Schalker Serdar

Auch Toni Kroos steht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspielen gegen Argentinien und in Estland nicht zur Verfügung. Der 29 Jahre alte Star von Real Madrid sagte am Sonntag seine Teilnahme wegen einer "Adduktorenverletzung am linken Oberschenkel" ab, teilte der DFB mit. Zuvor musste schon der Kölner Jonas Hector (29) aufgrund neuromuskulärer Probleme passen, wie der 1. FC Köln informierte.

Die Personalmisere wird für Joachim Löw immer mehr zum Störfaktor. Insgesamt fallen schon neun Spieler aus. Der Bundestrainer nominierte das Schalker Talent Suat Serdar erstmals in seinen nun 20-köpfigen Kader. Der 22-jährige Mittelfeldspieler war im Sommer mit der U21 Vizeeuropameister geworden.

Kroos musste sich am Wochenende in medizinische Behandlung begeben, nachdem der gebürtige Greifswalder beim 4:2 von Madrid gegen den FC Granada nach 33 Minuten verletzt hatte und vom Platz musste. Kroos ist in der bisherigen Saison der Dauerbrenner bei Real: In allen bisherigen zehn Pflichtspielen stand Kroos in der Startelf, absolvierte bis zu seiner Verletzung 844 von 852 möglichen Minuten.

Ohnehin schon absagen mussten für das Testspiel am Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und die EM-Qualifikationspartie vier Tage später in Tallinn gegen Estland die verletzten Antonio Rüdiger vom FC Chelsea (Leiste), Leon Goretzka vom FC Bayern (Oberschenkel), Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt (Schulter), der Dortmunder Nico Schulz sowie Julian Draxler und Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain (alle Fuß). Leroy Sané (Manchester City) steht nach seinem Kreuzbandriss und anschließender Operation langfristig nicht zur Verfügung.