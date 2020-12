Der FC Bayern München marschiert weiter im Rekordtempo durch die Fußball-Bundesliga - Geschenke gab es vom "schärfsten" Verfolger am Wochenende dafür aber nicht. Das Team von Startrainer Pep Guardiola behielt durch das 2:0 im Top-Duell mit Hertha BSC am Samstag seine weiße Weste und feierte mit nunmehr 40 Punkten nach 14 Spieltagen die nächste Bestmarke.

Die vorzeitige Herbstmeisterschaft verhinderte am Tag darauf Borussia Dortmund, das sich 4:1 gegen den VfB Stuttgart durchsetzte und weiter acht Punkte hinter den Bayern liegt. Die können sich auf dem Weg zur 26. Meisterschaft wohl nur selbst schlagen.

Hinter dem Topduo ließ der Tabellendritte VfL Wolfsburg durch das 0:0 beim FC Augsburg am Sonntagabend zwei Zähler liegen. Auf der Stelle treten Bayer Leverkusen und der FC Schalke 04, der nach dem 1:1 nun fünf Spielen in Serie ohne Sieg ist. Bayer rückte immerhin auf Rang sechs.

"Beste Zeit des FC Bayern"

Eitel Sonnenschein herrschte am Freitagabend an der Isar. "Wir erleben seit einigen Jahren die vielleicht beste Zeit des FC Bayern in seiner 115-jährigen Geschichte", sagte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge bei der Jahreshauptversammlung. Zudem konnte er einen Rekordgewinn von 23,8 Millionen Euro verkünden. Das Tor zum Sieg gegen Hertha stieß Thomas Müller auf. Der Nationalspieler egalisierte mit seinem 13. Treffer seine eigene Saison-Bestmarke. "Er ist ein absolutes Juwel für unseren Club", befand Sportvorstand Matthias Sammer.

Der BVB kehrte gegen Stuttgart nach den Niederlagen beim HSV (1:3) und beim FK Krasnodar (0:1) wieder in die Erfolgsspur zurück. Trainer Thomas Tuchel gewährte unter anderem Hummels nach dessen Patzern in beiden Spielen zunächst eine Pause, erst kurz vor Schluss wurde der Weltmeister eingewechselt. Maßgeblichen Anteil am Sieg hatte wieder einmal Pierre-Emerick Aubameyang, der seine Saisontore 16 und 17 erzielte. Die Schwaben setzten ihre Talfahrt auch unter Interimstrainer Jürgen Kramny fort, verlangten Dortmund aber alles ab.

Die Bayern können die Herbstmeisterschaft nun in Mönchengladbach einfahren, wo Trainer André Schubert die Erfolgsserie aber ausbauen möchte. "Das wird eine spannende Aufgabe", meinte der Coach. Die seit neun Bundesligaspielen unbesiegten Borussen retteten dank eines Doppelpacks von Fabian Johnson das 3:3 bei 1899 Hoffenheim und bleiben unter dem neuen Chefcoach in der Liga unbesiegt. Sportdirektor Max Eberl freut sich auf das Kräftemessen mit dem Rekordmeister. "Wir starten den nächsten Versuch, sie zu schlagen", sagte er.

Wolfsburg in Unterzahl 0:0

Denn die Borussen haben nur noch zwei Punkte Rückstand auf Vizemeister Wolfsburg, der die schwache Auswärtsbilanz auch nicht beim Tabellen-16. Augsburg aufbessern konnte und auch noch Dante durch Gelb-Rot verlor. Das 1:0 in Darmstadt ist der bislang einzige Erfolg. Eric-Maxim Choupo-Moting beendete zwar seine Torflaute nach 1151 Minuten, zum Sieg für Schalke reichte es wegen des Eigentores von Sascha Riether aber nicht.

Mit dem ersten Sieg in Bremen seit 2007 setzte der Hamburger SV seine bislang erfolgreiche Saison fort. Der 3:1-Erfolg im 103. Nordderby der Bundesliga wurde allerdings teuer erkauft, denn Mittelstürmer Pierre-Michel Lasogga musste mit ausgekugelter Schulter ins Krankenhaus. "Das ist der sechste Stammspieler, der wahrscheinlich länger ausfällt", sagte Trainer Bruno Labbadia. Die Bremer rutschen nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen immer tiefer in die Krise.

Auch Eintracht Frankfurt stehen nach der 1:2-Pleite im Derby beim FSV Mainz 05 schwere Zeiten bevor. "Mit 14 Punkten stecken wir mittendrin im Abstiegskampf", sagte Trainer Armin Veh, dessen Kapitän Alexander Meier die Gelb-Rote Karte sah.