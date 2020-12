Der frühere Fußball-Nationalstürmer Stefan Kießling bleibt bei Bayer Leverkusen. "Das stand für mich schon vorher außer Frage", sagte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade der dpa.

Der 31-jährige Torjäger hatte am Montag ein Gespräch mit Sportdirektor Rudi Völler und Manager Jonas Boldt über seine Situation und einen möglichen vorzeitigen Abschied vom Werksclub geführt.

Kießling liebäugelt mit Wechsel

Kießling hatte zuvor Wechselabsichten zur Winterpause geäußert, weil er in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga nur in neun der 16 Spiele für die Startelf berücksichtigt worden war. Sein Vertrag ist noch bis 30. Juni 2017 datiert. Trainer Roger Schmidt hatte in dieser Saison vor allem auf den mexikanischen Neuzugang Javier "Chicharito" Hernandez gesetzt, der in 20 Pflichtspielen 17 Tore erzielte.

Nachdem Kießling (2) und Hernandez (3) beim 5:0 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag alle Tore geschossen hatten, revidierte Schmidt seine Meinung, dass das Duo gemeinsam nicht gut funktionieren würde: "Das kann auch große Zukunft haben."